21.07.2019, 14:06
Volvo отзывает 500 000 автомобилей по всему миру. Какие модели могут быть небезопасны?
Автомобильная компания Volvo отзывает около 500 000 автомобилей по всему миру. В списке есть автомобили из Эстонии, пишет Äripäev.
Автомобильная компания Volvo отзывает около 500 000 автомобилей по всему миру. В списке есть автомобили из Эстонии, пишет Äripäev.
Причина — возможное возгорание в моторном отсеке. Техническая проблема может возникнуть в четырехцилиндровых дизельных двигателях, которые собраны в 2014-2019 годах. Среди них модели V40, V60, V70, S80, XC60 ja XC90.
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