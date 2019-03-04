Volvo ограничит максимальную скорость своих автомобилей

Данная мера направлена на осуществление стратегии компании под названием Vision 2020, предусматривающей полное исключение возможности смертельного исхода или получения серьезной травмы в автомобиле Volvo.

"Ограничение максимальной скорости в автомобиле — это не панацея, но мы считаем это необходимой мерой — пусть даже и ради спасения одной единственной жизни", — заявил президент и гендиректор Volvo Хокан Самуэльссон.

Как показывает исследование, проведенное Volvo, превышение скорости наряду с вождением в нетрезвом виде и невнимательностью за рулем входит в число трех основных причин гибели людей в автомобильных авариях.

Шведская компания Volvo Cars работает с 1927 года и сейчас продает автомобили примерно в 100 странах. Штат автопроизводителя насчитывает порядка 43 тыс. сотрудников, выручка в 2018 году составила 252,7 млрд шведских крон ($27,3 млрд). С 2010 года компания принадлежит китайской Zhejiang Geely Holding Group Co.

Основные производственные предприятия Volvo Cars находятся в Гетеборге (Швеция), Генте (Бельгия), Чэнду и Дацине (Китай). Двигатели выпускаются на заводах в Шевде (Швеция) и Чжанцзякоу (Китай), кузовные комплектующие — на предприятии в Улофстреме (Швеция).