Волость Валга купила за четверть миллиона легендарный мотоцентр
Волость Валга купила за 240 000 евро неоднократно принимавший этапы чемпионатов мира мотоцентр Яаникезе в Валгамаа. Простирающийся на 31 гектар комплекс вмещает 30 000 зрителей.
Волость Валга купила за 240 000 евро неоднократно принимавший этапы чемпионатов мира мотоцентр Яаникезе в Валгамаа. Простирающийся на 31 гектар комплекс вмещает 30 000 зрителей.
По словам консультанта Colliers International Айнара Хаависту, организатора шести этапов ЧМ и посредника в сделке купли-продажи, с продажей комплекса исполнилось давнее желание мотообщины Валга, поскольку когда самоуправление стало владельцем объекта недвижимости, они получили чувство уверенности, что комплекс сохранится.
По его мнению, у места большой потенциал, поскольку оно находится сразу у границы Латвии, а для южных соседей мотокросс — один из самых важных национальных видов спорта.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.