Волость Валга купила за четверть миллиона легендарный мотоцентр

По словам консультанта Colliers International Айнара Хаависту, организатора шести этапов ЧМ и посредника в сделке купли-продажи, с продажей комплекса исполнилось давнее желание мотообщины Валга, поскольку когда самоуправление стало владельцем объекта недвижимости, они получили чувство уверенности, что комплекс сохранится.

По его мнению, у места большой потенциал, поскольку оно находится сразу у границы Латвии, а для южных соседей мотокросс — один из самых важных национальных видов спорта.