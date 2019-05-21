21.05.2019, 13:15

Волость Валга купила за четверть миллиона легендарный мотоцентр

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rus.delfi.ee
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Jaanikese motokeskus
Jaanikese motokeskusFoto: erakogu

Волость Валга купила за 240 000 евро неоднократно принимавший этапы чемпионатов мира мотоцентр Яаникезе в Валгамаа. Простирающийся на 31 гектар комплекс вмещает 30 000 зрителей.

По словам консультанта Colliers International Айнара Хаависту, организатора шести этапов ЧМ и посредника в сделке купли-продажи, с продажей комплекса исполнилось давнее желание мотообщины Валга, поскольку когда самоуправление стало владельцем объекта недвижимости, они получили чувство уверенности, что комплекс сохранится.

По его мнению, у места большой потенциал, поскольку оно находится сразу у границы Латвии, а для южных соседей мотокросс — один из самых важных национальных видов спорта.

Jaanikese motokompleks

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