Волость Сауэ выдала разрешение на строительство самого большого в регионе дата-центра

По словам Керта Эверта, руководителя компании MCF Group Estonia, строящей дата-центр, это будет первое хранилище данных в Эстонии, детальная планировка и разрешение на строительство которого составлены специально исходя из потребностей дата-центра. ”Планировка и разрешение соответствуют также стандарту ISKE, который является трехуровневым эталонным комплексом мер по обеспечению безопасности информационных систем Эстонского государства”, — сказал Эверт.

Дата-центр MCF будет строиться в несколько этапов. По словам Керта Эверта, стоимость первого этапа строительства составит порядка 25 миллионов евро, а общая стоимость превысит 100 миллионов. ”Сейчас три крупные строительные компании участвуют в конкурсе на подряд, главный подрядчик будет определен в ближайшее время, после чего сразу начнется строительство”, — сказал Эверт.

Керт Эверт особо отметил, что выбранное место обеспечит наилучшие условия для соблюдения требований безопасности, кроме того, в этом районе имеются волоконно-оптические линии необходимой пропускной способности и надёжное электроснабжение. Для обеспечения последнего заключен соответствующий договор с Elering.

Проектирование дата-центра было выполнено в сотрудничестве с финскими специалистами соответствующего профиля. Здание имеет модульную структуру, а это значит, что для каждого клиента можно построить приватные аппаратные, отвечающие его потребностям. Кроме того, будут созданы возможности для размещения набирающих сегодня популярность небольших центров данных контейнерного типа.