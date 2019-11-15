Волость Сауэ выдала разрешение на строительство самого большого в регионе дата-центра
Волостная управа Сауэ подписала разрешение на строительство, согласно которому в волости будет возведён самый крупный в странах Балтии дата-центр.
Волостная управа Сауэ подписала разрешение на строительство, согласно которому в волости будет возведён самый крупный в странах Балтии дата-центр.
По словам Керта Эверта, руководителя компании MCF Group Estonia, строящей дата-центр, это будет первое хранилище данных в Эстонии, детальная планировка и разрешение на строительство которого составлены специально исходя из потребностей дата-центра. ”Планировка и разрешение соответствуют также стандарту ISKE, который является трехуровневым эталонным комплексом мер по обеспечению безопасности информационных систем Эстонского государства”, — сказал Эверт.
Дата-центр MCF будет строиться в несколько этапов. По словам Керта Эверта, стоимость первого этапа строительства составит порядка 25 миллионов евро, а общая стоимость превысит 100 миллионов. ”Сейчас три крупные строительные компании участвуют в конкурсе на подряд, главный подрядчик будет определен в ближайшее время, после чего сразу начнется строительство”, — сказал Эверт.
Керт Эверт особо отметил, что выбранное место обеспечит наилучшие условия для соблюдения требований безопасности, кроме того, в этом районе имеются волоконно-оптические линии необходимой пропускной способности и надёжное электроснабжение. Для обеспечения последнего заключен соответствующий договор с Elering.
Проектирование дата-центра было выполнено в сотрудничестве с финскими специалистами соответствующего профиля. Здание имеет модульную структуру, а это значит, что для каждого клиента можно построить приватные аппаратные, отвечающие его потребностям. Кроме того, будут созданы возможности для размещения набирающих сегодня популярность небольших центров данных контейнерного типа.
Проект дата-центра был инициирован в 2015 году известными и обладающими большим опытом частными инвесторами из Эстонии и Финляндии. Инвесторы для проекта отбирались прежде всего на основании их компетентности и опыта. Опыт команды включает опыт руководства крупными проектами, строительства, создания дата-центров, природосберегающего инвестирования, производства и продажи электроэнергии.
Проект достиг нынешнего этапа в частности благодаря поддержке, которую ему в числе прочих оказывают Министерство экономики и коммуникаций, EAS и еще с десяток учреждений общественного и частного сектора.
Площадь зданий дата-центра, который будет построен на границе волостей Сауэ и Харку, составит 14 000–35 000 квадратных метров, на которых можно будет разместить более 1000 аппаратных шкафов с 40 000 серверов. Мощность дата-центра составит 20+ мегаватт, и обеспечивать её будут две независимые 110-киловольтные линии электропередач, а также дополнительно дизельные генераторы с 200 000-литровым запасом топлива.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Сколько сэкономят туристы на невозвратном тарифе
Обнародована переписка убитой аспирантки
Андрей Евдокимов: «Процессор «Baikal-М» разработан в России»
«Живым этого зверя не брать»