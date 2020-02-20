Война началась! Lidl еще до своего прихода вынуждает эстонские сети снижать цены

”Цель Prisma состоит в том, чтобы ежедневно предлагать клиентам более низкий ценовой уровень, вне зависимости от количества конкурентов, — сказал представитель Prisma Peremarket Теэму Килпия. — Для этого мы обеспечиваем неизменно доступные цены на важные для семей товары, делаем удобным пространство, обеспечиваем круглосуточную работу гипермаркетов и предлагаем самую выгодную программу постоянного клиента на рынке”.

Он говорит, что сначала приход Lidl действительно отразиться на рыночной ситуации. ”Интерес людей к новой розничной сети естественен, так что они в любом случае захотят ознакомиться с выбором и ценами новой торговой сети”.

Падумяэ также не сомневается, что вначале интерес будет большой, но в более долгосрочной перспективе, по его словам, потребитель останется лояльным именно к тем сетям, к которым привык.

Член правления Selver AS Кристи Ломп говорила ранее, что сейчас рынок в Эстонии стабилен, никто не совершает агрессивных движений, поскольку все ждут прихода Lidl.

”Не видно, чтобы кто-то резко поменял направленность. Все ждут прихода Lidl”, — сказала Ломп.

”В Литве можно было увидеть, как с приходом Lidl рынок маркетинга и медиа перегрелся. Все побежали наперегонки с объемами Lidl. Это был болезненный урок для тех, кто был там на месте. В Эстонии мы заняли выжидательную позицию, ведь мы не знаем, на кого Lidl окажет влияние. Нет смысла стрелять наугад”, — сказала представитель Selver.

По ее словам, в разных странах приход Lidl по-разному сказывался на рынке. Поскольку в Эстонии рынок маленький, то появление нового игрока окажет влияние на всех участников рынка, вне зависимости от их профиля (например, Selver имеет имидж т. н. сети класса премиум).

Напряжения ожиданию прибавляет и ситуация на рынке труда, которая сложная уже сейчас. ”Ясно одно — приход сети с большими объемами приведет и к движению рабочей силы”, — отметила Ломп.

По словам Волкаса, Maxima прихода Lidl не боится, важно иметь собственный план. ”Сейчас никто не может сказать точно, на кого Lidl повлияет больше всего в долгосрочной перспективе. Рынок — не стоячая вода, всколыхнуть которую может только один игрок. Рыночная доля участников розничного рынка зависит от стратегических планов развития и деятельности каждой из сетей”, — отметил он.

”Мы еще до прихода Lidl на основе опыта других стран можем сказать, что их концепция очень сильно отличается от концепции других местных участников рынка. Ассортимент невелик, и большую его часть составляют товары собственной торговой марки”, — добавил представитель Maxima.