Война магазинов началась! Maxima обратилась в суд, чтобы не допустить строительства Lidl

”Почему в районе, где уже есть 9 продуктовых магазинов и вблизи которого находится 3 супермаркета, город Тарту решил разрешить строительство еще одного супермаркета в условиях сокращающегося населения, когда в других районах Тарту доступность торговых услуг хуже?" — гласит жалоба Maxima.

Также в жалобе упоминается возможное увеличение шума, непонятное изменение целевого назначения общей планировки и возможные проблемы в связи с находящемся вблизи заповедником.

Старший юрист правовой службы Тарту Кадри Валдре заявила, что в случае с жалобой Maxima главная причина понятна — появление нового конкурента: "В своей жалобе Maxima пришла к выводу, что детальная планировка нарушает ее свободу предпринимательства".

Юрист отмечает, что и более ранняя детальная планировка участка по адресу Калда теэ, 29 позволяла открыть там торговую площадь, поэтому часть доводов Maxima не отвечают действительности.

Город ответил Maxima, что у них отсутствует право назначать предприятие, которое оперирует в здании, пока здание используется соответственно указанному назначению.