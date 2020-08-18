Водители общественного транспорта Таллинна не будут больше продавать билеты
Водители общественного транспорта в Таллинне больше не будут заниматься продажей билетов, с 1 сентября временное положение дел станет постоянным, пишет rus.err.
Водители общественного транспорта в Таллинне больше не будут заниматься продажей билетов, с 1 сентября временное положение дел станет постоянным, пишет rus.err.
Во время чрезвычайного положения билеты не продавались, поскольку жители других городов получили бы право на бесплатный проезд в столичном общественном транспорте. С 1 июня был возобновлен обычный порядок оплаты проезда в общественном транспорте Таллинна, однако водители общественного транспорта по-прежнему не занимались продажей билетов.
А в среду, 19 августа, столичная мэрия на своем заседании внесет изменения в распоряжение "Правила оплаты проезда в Таллиннском общественном транспорте и цены на билеты", согласно которым с водителей снимается обязанность продавать бумажные билеты. Постановление вступит в силу с 1 сентября.
Зарегистрированные жители Таллинна пользуются общественным транспортом в столице бесплатно. У жителей Эстонии, как и гостей из-за рубежа, существует много способов приобрести билеты, не обращаясь к водителю.
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