Водители общественного транспорта Таллинна не будут больше продавать билеты

Во время чрезвычайного положения билеты не продавались, поскольку жители других городов получили бы право на бесплатный проезд в столичном общественном транспорте. С 1 июня был возобновлен обычный порядок оплаты проезда в общественном транспорте Таллинна, однако водители общественного транспорта по-прежнему не занимались продажей билетов.

А в среду, 19 августа, столичная мэрия на своем заседании внесет изменения в распоряжение "Правила оплаты проезда в Таллиннском общественном транспорте и цены на билеты", согласно которым с водителей снимается обязанность продавать бумажные билеты. Постановление вступит в силу с 1 сентября.

Зарегистрированные жители Таллинна пользуются общественным транспортом в столице бесплатно. У жителей Эстонии, как и гостей из-за рубежа, существует много способов приобрести билеты, не обращаясь к водителю.