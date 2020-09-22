Водители на авто других таксофирм больше не могут пользоваться платформой Bolt

Представитель Bolt Яан Лашманов сказал Forte, что для использования платформы у водителей есть две возможности: предоставлять услугу либо на своем автомобиле, либо на арендном, но в таком случае водитель должен арендовать транспортное средство либо у Bolt, либо у фирмы, с которой Bolt заключила соглашение о сотрудничестве.

Так, например, за бортом уже остались водители арендующие автомобили у Tallink и Tulika.

При этом, по словам Лашманова, фирма открыла для переговоров и сотрудничества.

На настоящий момент Bolt заключила договора с Ganar OÜ, Opes Kapital OÜ, Speedyway OÜ и Kanapu OSA OÜ. Эти фирмы не предоставляют услуги по таксоизвозу, а просто сдают в аренду автомобили, следовательно среди парнтеров Bolt на настоящий момент нет ни одной таксофирмы.