Водители на авто других таксофирм больше не могут пользоваться платформой Bolt
Транспортная платформа Bolt решила не подключать больше водителей, которые используют автомобили, арендованные у других таксофирм, пишет Forte.
Транспортная платформа Bolt решила не подключать больше водителей, которые используют автомобили, арендованные у других таксофирм, пишет Forte.
Представитель Bolt Яан Лашманов сказал Forte, что для использования платформы у водителей есть две возможности: предоставлять услугу либо на своем автомобиле, либо на арендном, но в таком случае водитель должен арендовать транспортное средство либо у Bolt, либо у фирмы, с которой Bolt заключила соглашение о сотрудничестве.
Так, например, за бортом уже остались водители арендующие автомобили у Tallink и Tulika.
При этом, по словам Лашманова, фирма открыла для переговоров и сотрудничества.
На настоящий момент Bolt заключила договора с Ganar OÜ, Opes Kapital OÜ, Speedyway OÜ и Kanapu OSA OÜ. Эти фирмы не предоставляют услуги по таксоизвозу, а просто сдают в аренду автомобили, следовательно среди парнтеров Bolt на настоящий момент нет ни одной таксофирмы.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Топ-3 серьезных ошибок: Как нельзя заряжать смартфон
Мука поможет распрощаться с накипью в чайнике
Куда петербуржцы смогут недорого улететь в октябре
Жена Семака заподозрила у себя коронавирус