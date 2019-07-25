Водители Atko неоднократно проезжали мимо ждавших на остановке людей. Фирме грозит штраф до 6400 евро

В первый раз чиновники ждали автобус по направлению от ледового холла до садового товарищества "Югла" на остановке "Водава", во второй — по направлению из садового товарищества "Югла" в сторону Нарвы на остановке "Петровская площадь". Оба раза автобус, не останавливаясь, промчался мимо остановки чуть раньше указанного в расписании времени.

Оба раза департамент отправил Atko запрос, в ответе на который автобусная фирма могла бы представить свою версию и возражения, но предприятие не ответило ведомству.

На основании Закона об общественном транспорте обязанностью перевозчика является организовать перевозку пассажиров согласно утвержденному расписанию. Также непозволительно не обслуживать остановку, если на ней ждут пассажиры.

Департамент шоссейных дорог в предписании требует от Atko соблюдения расписания и предупреждает, что в отношении предприятия могут применить штраф за невыполнение обязанностей в сумме до 6400 евро.