Водителей может ждать сюрприз: в топливо на одной из заправок Olerex попала вода

"В настоящее время продажа бензина марки "95" на заправке приостановлена до ликвидации протечки и замены топлива. Автовладельцев, у которых возникла проблема, просим связаться с нами", — сказала представитель Olerex.

Если у водителей, заправившихся на станции Сауга, возникли из-за некачественного топлива проблемы, то им следует обратиться в Olerex. "Olerex компенсирует при необходимости и расходы, которые возникли у автовладельцев из-за ошибки", — пообещала Лыхмус.

Пока не ясно, сколько водителей успели заправиться некачественным бензином.

При попадании воды в моторное топливо необходимо как можно быстрее прочистить топливную систему автомобиля и заполнить ее качественным горючим.