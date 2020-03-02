Водителей может ждать сюрприз: в топливо на одной из заправок Olerex попала вода(1)
Специалист коммерческого отдела Olerex Биргит Лыхмус подтвердила, что на заправке в Сауга (Пярнуский уезд) в связи с большим скоплением талой воды уплотнение крышки подземного топливного резервуара бензина марки "95" дало течь, в результате чего некоторое количество воды затекло в цистерну.
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