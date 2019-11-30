Водитель не по своей воле стал кредитором парковочной фирмы. Почему так происходит и как действовать?

Автором широко распространившегося поста является Кятлин, которая попала в странную ситуацию на платной парковке у порта, которая находится в ведении компании Citypark. "Ввела билет, автомат показал стоимость парковки - 1,50 евро, ввела в автомат пятиевровую бумажную купюру и получила сдачу в виде двухевровой монеты", - описала женщина ситуацию в Facebook.

Кятлин осталась в недоумении, ведь автомат должен был дать сдачи 3,50. Изучив внимательнее квитанцию, водитель к своему удивлению обнаружила, что стала кредитором парковочной фирмы.

"Эта платная парковка, оператором которой является Citypark, теперь должна мне 1,50 евро, они это признают", - говорит она, ссылаясь на квитанцию. "Но я же не хотела давать им в долг, откуда они знают кто я, кому и куда возвращать долг... Куда я должна обращаться, чтобы получить долг, почему они меня не известили, что хотят использовать мои деньги? И еще много вопросов!" - возмущена женщина.

Facebook

"Поскольку парковка расположена в районе порта, и рынок Sadama ориентирован на туристов, то возникает вопрос: может таким образом фирма зарабатывает деньги? Что делать туристу в подобной ситуации?" - спрашивает женщина.

Тысячи людей поделились этим сообщением, под ним написаны сотни комментариев, большинство из которых критикуют парковочные фирмы. Прояснил дело исполнительный директор Citypark OÜ Арне Сына, который посоветовал клиентам всегда знакомиться с условиями парковки.