Водитель не по своей воле стал кредитором парковочной фирмы. Почему так происходит и как действовать?
В социальных сетях активно обсуждается случай в Таллинне на парковке в порту, где клиент не по своей воле стал кредитором парковочной фирмы.
В социальных сетях активно обсуждается случай в Таллинне на парковке в порту, где клиент не по своей воле стал кредитором парковочной фирмы.
Автором широко распространившегося поста является Кятлин, которая попала в странную ситуацию на платной парковке у порта, которая находится в ведении компании Citypark. "Ввела билет, автомат показал стоимость парковки - 1,50 евро, ввела в автомат пятиевровую бумажную купюру и получила сдачу в виде двухевровой монеты", - описала женщина ситуацию в Facebook.
Кятлин осталась в недоумении, ведь автомат должен был дать сдачи 3,50. Изучив внимательнее квитанцию, водитель к своему удивлению обнаружила, что стала кредитором парковочной фирмы.
"Эта платная парковка, оператором которой является Citypark, теперь должна мне 1,50 евро, они это признают", - говорит она, ссылаясь на квитанцию. "Но я же не хотела давать им в долг, откуда они знают кто я, кому и куда возвращать долг... Куда я должна обращаться, чтобы получить долг, почему они меня не известили, что хотят использовать мои деньги? И еще много вопросов!" - возмущена женщина.
"Поскольку парковка расположена в районе порта, и рынок Sadama ориентирован на туристов, то возникает вопрос: может таким образом фирма зарабатывает деньги? Что делать туристу в подобной ситуации?" - спрашивает женщина.
Тысячи людей поделились этим сообщением, под ним написаны сотни комментариев, большинство из которых критикуют парковочные фирмы. Прояснил дело исполнительный директор Citypark OÜ Арне Сына, который посоветовал клиентам всегда знакомиться с условиями парковки.
Наличные закончились
Арне Сына поясняет, что в Эстонии используются два типа парковочных автоматов: одни дают сдачу, другие - нет. Citypark использует во благо клиентов именно те, которые возвращают деньги. "Это достойно сожаления, но случилось так, что мелкие деньги закончились", - сказал Сына. Автоматы сообщают оператору заблаговременно, что деньги в кассете заканчиваются. Но иногда получается так, что фирма не успевает вовремя заменить кассету. Так как автомат дает сдачу только монетами, то наличность может закончиться из-за того, что какой-либо предыдущий клиент оплатил небольшой счет крупной купюрой.
В описанном случае автомат поступил правильно. "Машина сообщила, что счет оплачен, но автомат остался у человека в долгу. Эти деньги клиенту возвращает предприятие. А чек является основанием для возврата", - сообщил Сына.
Для получения денег нужно связаться с Citypark, отослать фотографию квитанции и свои банковские реквизиты. Фирма переведет клиенту деньги в тот же день. Сына заверил, что необходимая информация написана в условиях парковки. "Естественно, никому же неохота их читать", - заметил он.
Парковка за наличные уйдет в прошлое
Citypark по причине отсутствия мелких денег в долгу у клиента остается всего два-три раза в год, поэтому руководитель компании отверг подозрение, что для фирмы такой "долг" - это неэтичный способ заработать с туристов денег. Арне Сына отметил, что сегодня оплата в парковочных автоматах наличными - исчезающее явление. "По статистике оплата парковочных счетов наличными совершается только в 1,8% случаев."
Уже через 3-5 лет автоматы, принимающие наличные деньги, вообще могут исчезнуть с улиц. "Всё будет с помощью карточек, мобильных платежей и приложений. Тенденция такова, что оплата наличными исчезает", - добавил Сына.
Почему нельзя парковаться бесплатно?
Некоторые считают, что если автомат не может дать человеку сдачу, то оператор парковки мог бы предоставить возможность парковаться бесплатно. Исполнительный директор Citypark объяснил, что парковочные компании выполняют желание собственника земли. "Другими словами, введенный парковочный тариф - желание собственника парковочной площадки. Мы просто организуем там парковку. Если мы разрешим там парковаться бесплатно, то должны будем за это платить сами", - обосновал он.
Для избежания проблем рекомендуется всегда читать условия парковки
Парковка является платной именно по той причине, чтобы был порядок и у людей было бы место парковаться. По словам директора, их часто ругают, когда они, к примеру, штрафуют водителей перед каким-либо торговым центром. "Проблема в том, что люди используют эти парковки нецелевым образом", - пояснил Сына. Если перед торговым центром места нет, то покупатели не смогут припарковаться, торговцы - продать свой товар, а люди - приобрести необходимую вещь. "Такая вот простая идеология - почему парковка платная и почему штрафуют тех, кто не подчиняется правилам".
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