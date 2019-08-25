25.08.2019, 18:56

Во втором квартале выросла средняя пенсия по старости

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rus.delfi.ee
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Во втором квартале выросла средняя пенсия по старости
Foto: Sven Arbet

Во втором квартале 2019 года средняя пенсия по старости составляла в Эстонии 484 евро и 50 центов в месяц, что на 7,6% больше, чем годом ранее, сообщили rus.err.ee в Департаменте статистики.

Пенсия по старости зависит от трудового вклада и вычисляется по продолжительности трудового стажа и годовому коэффициенту пенсионного страхования.

По состоянию на 1 января в Эстонии было 346 495 пенсионеров. Большая часть пенсионеров — это пенсионеры по старости.

Рост пенсии зависит от стажа пенсионера и от страховой части, накапливавшейся с 1999 года.

Сейчас пенсия по старости включает в себя базовую часть, стаж и страховую часть для тех, кто ушел на пенсию, начиная с 1999 года.

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