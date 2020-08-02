02.08.2020, 12:53

Во втором квартале в госконцерне Eesti Energia сократили более 200 работников

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Eesti Energia
Eesti EnergiaFoto: Priit Simson

В государственном энергетическом концерне Eesti Energia в течение последних двух лет количество рабочих мест сократилось более чем на тысячу, большинство из них исчезло в Ида-Вирумаа. Во втором квартале нынешнего года в энергетическом концерне работало 4692 человека, два года назад — 5752.

Внезапное сокращение работников произошло в прошлом году, когда из-за резкого роста цен на квоты на выбросы углекислого газа у сланцевых электростанций все реже появлялась возможность выйти на рынок, пишет RusERR. С уменьшением объемов производства электроэнергии, уменьшились объемы добычи сланца.

Хотя глава концерна Хандо Суттер в конце прошлого года наделся на то, что число рабочих мест стабилизировалось, однако во втором квартале число работников уменьшилось более чем на 200 человек.

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