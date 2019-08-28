28.08.2019, 08:45

Во втором квартале средняя зарплата превысила 1400 евро. В каких сферах платят больше всего?

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Foto on illustreeriv.Foto: Ilmar Saabas

По данным Департамента статистики, во II квартале 2019 года средняя месячная брутто-зарплата повысилась по сравнению с этим же периодом прошлого года на 7,4%. Средняя почасовая брутто-зарплата была 8,22 евро, что на 9% больше, чем в этом же квартале прошлого года.

В апреле средняя месячная брутто-зарплата составила 1411 евро, в мае — 1400 евро и в июне — 1445 евро. По сравнению с первым кварталом месячная брутто-зарплата выросла на 5,9%. Годовой рост средней месячной брутто-зарплаты был на 0,5 процентных пункта медленнее, чем в предыдущем квартале.

Рост реальной зарплаты составил 4,4% и она повышалась в сравнении со II кварталом 2018 года медленнее, чем средняя месячная брутто-зарплата, по причине роста потребительских цен. В отношении реальной зарплаты учитывалось влияние изменения индекса потребительских цен.

По видам деятельности средняя месячная брутто-зарплата была наиболее высокой в сфере информации и связи (2390 евро), финансовой и страховой деятельности (2296 евро) и в энергетике (1913 евро). По сравнению со II кварталом 2018 года средняя месячная брутто-зарплата выросла именно в сфере прочих видов услуг, где до этого она была одной из самых низких (деятельнсть организаций, ремонт товаров для дома, индустрия красоты). При этом в двух сферах деятельности брутто-зарплата снизилась — в сельском хозяйстве и операциях с недвижимостью.

Самой высокой брутто-зарплата была в учреждениях и на предприятиях, принадлежащих государству (1817 евро), а также на зарубежных предприятиях, принадлежащих частноправовым лицам (1685 евро). Годовой рост брутто-зарплаты был наиболее быстрым в учреждениях и на предприятиях, принадлежащих государству (11,2%), а самым медленным — на зарубежных предприятиях, принадлежащих частноправовым лицам (5%).

Во II квартале наиболее высокая средняя месячная брутто-зарплата была в Харьюском уезде (1545 евро) и Тартуском уезде (1440 евро), а наиболее низкой — в Саареском (1084 евро), Валгаском (1060 евро) и Хийуском (971евро) уездах. Годовой рост месячной брутто-зарплаты был наиболее быстрым в Пыльваском, Ляэнеском, Вильяндиском и Пярнуском уездах.

Средний размер расходов работодателя на рабочую силу составил за наемного работника 1900 евро в месяц и 12, 5 евро в час, что на 6,8% больше, чем во II квартале прошлого года.

График: Департамент статистики
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