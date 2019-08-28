Во втором квартале средняя зарплата превысила 1400 евро. В каких сферах платят больше всего?

В апреле средняя месячная брутто-зарплата составила 1411 евро, в мае — 1400 евро и в июне — 1445 евро. По сравнению с первым кварталом месячная брутто-зарплата выросла на 5,9%. Годовой рост средней месячной брутто-зарплаты был на 0,5 процентных пункта медленнее, чем в предыдущем квартале.

Рост реальной зарплаты составил 4,4% и она повышалась в сравнении со II кварталом 2018 года медленнее, чем средняя месячная брутто-зарплата, по причине роста потребительских цен. В отношении реальной зарплаты учитывалось влияние изменения индекса потребительских цен.

По видам деятельности средняя месячная брутто-зарплата была наиболее высокой в сфере информации и связи (2390 евро), финансовой и страховой деятельности (2296 евро) и в энергетике (1913 евро). По сравнению со II кварталом 2018 года средняя месячная брутто-зарплата выросла именно в сфере прочих видов услуг, где до этого она была одной из самых низких (деятельнсть организаций, ремонт товаров для дома, индустрия красоты). При этом в двух сферах деятельности брутто-зарплата снизилась — в сельском хозяйстве и операциях с недвижимостью.

Самой высокой брутто-зарплата была в учреждениях и на предприятиях, принадлежащих государству (1817 евро), а также на зарубежных предприятиях, принадлежащих частноправовым лицам (1685 евро). Годовой рост брутто-зарплаты был наиболее быстрым в учреждениях и на предприятиях, принадлежащих государству (11,2%), а самым медленным — на зарубежных предприятиях, принадлежащих частноправовым лицам (5%).