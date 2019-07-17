17.07.2019, 09:15

Во втором квартале прибыль эстонского подразделения Swedbank была меньше, чем в тот же период прошлого года


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Pangahooned
PangahoonedFoto: Tiit Blaat

Прибыль эстонского подразделения Swedbank за второй квартал 2019 года снизилась до 97,4 миллиона евро, что на 0,9 процента ниже, чем за тот же период прошлого года.

Снижение вызвано ростом расходов и кредитными убытками, сообщается в пресс-релизе банка.

Чистый процентный доход увеличился на 5,4 процента. Рост достигнут главным образом благодаря увеличению объёма кредитов.

Кредитный портфель вырос на 6,7 процента как в частном, так и в корпоративном сегменте. Вклады выросли на 4,9 процента.

Чистая прибыль от оплаты услуг выросла на 6,7 процента. Росту способствовали в основном увеличившиеся доходы от карточек и обработки платежей. Чистый доход от финансовых инструментов вырос на 39 процентов благодаря позитивной переоценке инвестиций. Прочие доходы выросли на 15 процентов прежде всего, благодаря росту доходов от страхования.

Совокупные расходы увеличились на 10 процентов. Главные причины роста — увеличение расходов на персонал, а также затраты на маркетинг и реновацию банковских контор.

Кредитные убытки достигли 1,2 миллиона евро.

”Мы поддерживаем стремление наших клиентов повысить эффективность своего бизнеса, предлагая им свою технологию, знания и финансирование. Наша самая свежая инициатива в этой области — вывод на рынок Swedbank Gateway в сотрудничестве с Налогово-таможенным департаментом. Теперь все наши бизнес-клиенты могут направлять декларации в Налогово-таможенный департамент прямо из своей экономической программы. Мы получили много положительных откликов на этот шаг”, — говорит Олави Лепп, исполняющий обязанности генерального директора Swedbank.

Развитие предприятия

Банк продолжает цифровизацию продуктов с тем, чтобы клиенты могли получать всё более положительный опыт. В интернет-банке запущен виртуальный ассистент, то есть автоматический диалог, который расширяет возможности среды самообслуживания во всех трёх Балтийских странах. В сотрудничестве с Налогово-таможенным департаментом мы вывели на рынок инновативное решение, позволяющее бизнес-клиентам отправлять декларации из своей экономической программы прямо в департамент. В этом квартале был представлен общебалтийский новый автолизинг, который поможет клиентам выбирать наиболее экологичные автомобили с минимально возможной эмиссией CO2.

Мы продолжаем сотрудничество с различными сетями розничной торговли, с тем, чтобы улучшить доступность наличных денег, особенно в сельских районах, пользуясь для этого услугой выплаты наличных. Клиенты могут снимать наличные в различных продуктовых магазинах или на автозаправочной станции.

Все пенсионные фонды Swedbank показали очень хорошую доходность. Последнее полугодие стало для наших клиентов очень прибыльным.

В мае на крупнейшей в Эстонии конференции по вопросам технологии и стартапов Latitude59 были объявлены победители весеннего тура фонда Prototron. На лучшие бизнес-идеи было выделено в общей сложности 60 000 евро.

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