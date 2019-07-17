Во втором квартале прибыль эстонского подразделения Swedbank была меньше, чем в тот же период прошлого года

Снижение вызвано ростом расходов и кредитными убытками, сообщается в пресс-релизе банка.

Чистый процентный доход увеличился на 5,4 процента. Рост достигнут главным образом благодаря увеличению объёма кредитов.

Кредитный портфель вырос на 6,7 процента как в частном, так и в корпоративном сегменте. Вклады выросли на 4,9 процента.

Чистая прибыль от оплаты услуг выросла на 6,7 процента. Росту способствовали в основном увеличившиеся доходы от карточек и обработки платежей. Чистый доход от финансовых инструментов вырос на 39 процентов благодаря позитивной переоценке инвестиций. Прочие доходы выросли на 15 процентов прежде всего, благодаря росту доходов от страхования.

Совокупные расходы увеличились на 10 процентов. Главные причины роста — увеличение расходов на персонал, а также затраты на маркетинг и реновацию банковских контор.

Кредитные убытки достигли 1,2 миллиона евро.

”Мы поддерживаем стремление наших клиентов повысить эффективность своего бизнеса, предлагая им свою технологию, знания и финансирование. Наша самая свежая инициатива в этой области — вывод на рынок Swedbank Gateway в сотрудничестве с Налогово-таможенным департаментом. Теперь все наши бизнес-клиенты могут направлять декларации в Налогово-таможенный департамент прямо из своей экономической программы. Мы получили много положительных откликов на этот шаг”, — говорит Олави Лепп, исполняющий обязанности генерального директора Swedbank.

Развитие предприятия