Во втором квартале чистая прибыль Merko Ehitus выросла до 6,2 млн евро

За шесть месяцев концерн Merko Ehitus продал 369 квартир и 4 коммерческих площади (за шесть месяцев 2019 года: 100 квартир и 6 коммерческих площадей). Доходы от продаж в сфере девелопмента за шесть месяцев 2020 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в четыре раза, составив 40,1% от всех доходов концерна (за шесть месяцев 2019 года: 7,9%). В качестве наиболее крупных проектов можно отметить жилые кварталы Уус-Веэренни, Лахекалда и Пикалийва в Таллинне, девелоперские проекты Гайльэзерс и Виестурдарзс в Риге, а также девелоперские проекты Вилнелес сленис и Ринктинес Урбан в Вильнюсе. Весной из-за рисков, обусловленных пандемией, концерн приостановил на три месяца запуск строительства новых девелоперских проектов; по окончании этого периода в Таллинне началось строительство третьего этапа девелоперского проекта Уус-Веэренни и его продажа.
Во втором квартале 2020 года доходы Merko Ehitus от продаж составили 73,9 миллиона евро (II квартал 2019: 77,4 млн евро), прибыль до вычета налогов (EBITDA) — 7,7 миллиона (II квартал 2019: 5,3 млн евро) и чистая прибыль — 6,2 миллиона евро (II квартал 2019: 1,7 млн евро). За шесть месяцев 2020 года предприятия концерна заключили новые договоры на общую сумму 175,1 миллиона евро, а во втором квартале — 87,8 миллиона евро (II квартал 2019: 53,8 млн евро).
По состоянию на 30 июня 2020 года сумма незавершенных работ концерна составила 236,7 миллиона евро (30 июня 2019: 172,1 млн евро). Во втором квартале крупнейшими объектами, находящимися в работе в Эстонии, были: Таллиннская школа музыки и балета, Таллиннская гимназия Арте, парковочное здание в терминале D Таллиннского порта, кабельные линии высокого напряжения в Таллинне, здание основной школы в Тюри, реконструкция участка дороги Ааспере-Хальяла, строительство системы водоснабжения и канализации в волости Кохила, а также строительство здания центра обработки данных в Харьюмаа. В Латвии крупнейшими объектами, находящимися в работе, были: здание школы и общежития в Пиньки, центр логистики Лидл, а также реконструкция здания строительного факультета Рижского технического университета. В Литве в работе было строительство отеля Неринга и здания главного комиссариата Каунасской полиции.
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