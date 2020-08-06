Во втором квартале чистая прибыль Merko Ehitus выросла до 6,2 млн евро

В первом полугодии Merko продало 369 квартир, доходы от продаж в сфере девелопмента за первые шесть месяцев выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в четыре раза и составили 40% доходов от продаж всего концерна. За шесть месяцев предприятия концерна заключили новые договоры на строительство на сумму 175 миллионов евро, что почти в два раза больше, чем год назад.

”Продажа квартир во втором квартале превзошла наши весенние ожидания, которые из-за ограничений, вызванных пандемией, резко изменились в негативную сторону. В то же время ограничения существенно не повлияли на передачу во втором квартале квартир, проданных по предварительным договорам до пандемии. Больше всего квартир было продано в Вильнюсе; на настоящий момент рынок продажи квартир во всех столицах стран Балтии ведёт себя умеренно, активность, конечно, не на уровне, существовавшем до кризиса, но уровень цен остался прежним, — сказал председатель правления АО Merko Ehitus Андрес Тринк. — Увеличение доходов от продаж в сфере девелопмента положительно повлияло и на рост чистой прибыли во втором квартале. Но продажа квартир в разрезе кварталов может существенно варьироваться в зависимости от готовности девелоперских проектов и времени получения разрешений на эксплуатацию”.

”По сравнению с прошлым годом в концерне объем договоров на строительство вырос на 38%; за шесть месяцев мы заключили новые договоры на строительство на сумму 175 миллионов евро, что почти в два раза больше, чем год назад. Из-за ухудшившихся перспектив в экономике большая часть частных заказов отсрочена, среди новых договоров преобладают государственные заказы”, — прокомментировал результаты сферы строительных услуг Андрес Тринк.

”Несмотря на положительные результаты второго квартала, мы видим, что вызванное пандемией влияние постепенно начинает все больше проявляться в секторах строительства и недвижимости; по этой причине перспективы развития рынка во втором полугодии и в 2021 году имеют скорее негативную тенденцию. Предприятия концерна приняли меры по сокращению расходов, чтобы обеспечить эффективную и гибкую деятельность во время кризиса и после него. Рынок в целом поддержало также то, как среагировали банки, предоставив платежные каникулы и в широком плане улучшив доступность финансирования”, — добавил Андрес Тринк.