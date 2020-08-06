06.08.2020, 10:32

Во втором квартале чистая прибыль Merko Ehitus выросла до 6,2 млн евро


EST
Во втором квартале чистая прибыль Merko Ehitus выросла до 6,2 млн евро
Foto: Karli Saul

Во втором квартале 2020 года доходы Merko Ehitus от продаж составили 74 миллиона, а чистая прибыль — 6,2 миллиона евро, доходы от продаж за шесть месяцев составили 130 миллионов, чистая прибыль — 8,2 миллиона евро.

В первом полугодии Merko продало 369 квартир, доходы от продаж в сфере девелопмента за первые шесть месяцев выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в четыре раза и составили 40% доходов от продаж всего концерна. За шесть месяцев предприятия концерна заключили новые договоры на строительство на сумму 175 миллионов евро, что почти в два раза больше, чем год назад.

”Продажа квартир во втором квартале превзошла наши весенние ожидания, которые из-за ограничений, вызванных пандемией, резко изменились в негативную сторону. В то же время ограничения существенно не повлияли на передачу во втором квартале квартир, проданных по предварительным договорам до пандемии. Больше всего квартир было продано в Вильнюсе; на настоящий момент рынок продажи квартир во всех столицах стран Балтии ведёт себя умеренно, активность, конечно, не на уровне, существовавшем до кризиса, но уровень цен остался прежним, — сказал председатель правления АО Merko Ehitus Андрес Тринк. — Увеличение доходов от продаж в сфере девелопмента положительно повлияло и на рост чистой прибыли во втором квартале. Но продажа квартир в разрезе кварталов может существенно варьироваться в зависимости от готовности девелоперских проектов и времени получения разрешений на эксплуатацию”.

”По сравнению с прошлым годом в концерне объем договоров на строительство вырос на 38%; за шесть месяцев мы заключили новые договоры на строительство на сумму 175 миллионов евро, что почти в два раза больше, чем год назад. Из-за ухудшившихся перспектив в экономике большая часть частных заказов отсрочена, среди новых договоров преобладают государственные заказы”, — прокомментировал результаты сферы строительных услуг Андрес Тринк.

”Несмотря на положительные результаты второго квартала, мы видим, что вызванное пандемией влияние постепенно начинает все больше проявляться в секторах строительства и недвижимости; по этой причине перспективы развития рынка во втором полугодии и в 2021 году имеют скорее негативную тенденцию. Предприятия концерна приняли меры по сокращению расходов, чтобы обеспечить эффективную и гибкую деятельность во время кризиса и после него. Рынок в целом поддержало также то, как среагировали банки, предоставив платежные каникулы и в широком плане улучшив доступность финансирования”, — добавил Андрес Тринк.

За шесть месяцев концерн Merko Ehitus продал 369 квартир и 4 коммерческих площади (за шесть месяцев 2019 года: 100 квартир и 6 коммерческих площадей). Доходы от продаж в сфере девелопмента за шесть месяцев 2020 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в четыре раза, составив 40,1% от всех доходов концерна (за шесть месяцев 2019 года: 7,9%). В качестве наиболее крупных проектов можно отметить жилые кварталы Уус-Веэренни, Лахекалда и Пикалийва в Таллинне, девелоперские проекты Гайльэзерс и Виестурдарзс в Риге, а также девелоперские проекты Вилнелес сленис и Ринктинес Урбан в Вильнюсе. Весной из-за рисков, обусловленных пандемией, концерн приостановил на три месяца запуск строительства новых девелоперских проектов; по окончании этого периода в Таллинне началось строительство третьего этапа девелоперского проекта Уус-Веэренни и его продажа.

Во втором квартале 2020 года доходы Merko Ehitus от продаж составили 73,9 миллиона евро (II квартал 2019: 77,4 млн евро), прибыль до вычета налогов (EBITDA) — 7,7 миллиона (II квартал 2019: 5,3 млн евро) и чистая прибыль — 6,2 миллиона евро (II квартал 2019: 1,7 млн евро). За шесть месяцев 2020 года предприятия концерна заключили новые договоры на общую сумму 175,1 миллиона евро, а во втором квартале — 87,8 миллиона евро (II квартал 2019: 53,8 млн евро).

По состоянию на 30 июня 2020 года сумма незавершенных работ концерна составила 236,7 миллиона евро (30 июня 2019: 172,1 млн евро). Во втором квартале крупнейшими объектами, находящимися в работе в Эстонии, были: Таллиннская школа музыки и балета, Таллиннская гимназия Арте, парковочное здание в терминале D Таллиннского порта, кабельные линии высокого напряжения в Таллинне, здание основной школы в Тюри, реконструкция участка дороги Ааспере-Хальяла, строительство системы водоснабжения и канализации в волости Кохила, а также строительство здания центра обработки данных в Харьюмаа. В Латвии крупнейшими объектами, находящимися в работе, были: здание школы и общежития в Пиньки, центр логистики Лидл, а также реконструкция здания строительного факультета Рижского технического университета. В Литве в работе было строительство отеля Неринга и здания главного комиссариата Каунасской полиции.

В концерн АО Merko Ehitus (group.merko.ee) входят AS Merko Ehitus Eesti в Эстонии, SIA Merks в Латвии, UAB Merko Statyba в Литве и Peritus Entreprenør AS в Норвегии. Помимо предоставления строительных услуг в качестве генерального подрядчика, другим важным направлением деятельности концерна является девелопмент многоквартирного жилья. По состоянию на конец 2019 года в концерне было занято 694 человека; доход от продаж за 2019 год составил 327 миллионов евро.

Читайте также: