Во втором квартале цены на жилье выросли

По сравнению с тем же периодом прошлого года цены на дома выросли на 6,2%, а цены на квартиры — на 5,7%. Цены на квартиры в Таллинне выросли на 5,7%, в граничащих с Таллинном регионах вместе с Тарту и Пярну — на 6%, а в остальных частях Эстонии — на 4,5%, пишут "Деловые Ведомости".