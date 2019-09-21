21.09.2019, 17:53

Во втором квартале цены на жилье выросли


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Во втором квартале цены на жилье выросли
Pixabay

По данным Департамента статистики, во втором квартале 2019 года изменение индекса жилищных цен составило по сравнению с первым кварталом 0,9% и по сравнению со вторым кварталом 2018 года 5,8%.

По сравнению с тем же периодом прошлого года цены на дома выросли на 6,2%, а цены на квартиры — на 5,7%. Цены на квартиры в Таллинне выросли на 5,7%, в граничащих с Таллинном регионах вместе с Тарту и Пярну — на 6%, а в остальных частях Эстонии — на 4,5%, пишут "Деловые Ведомости".

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