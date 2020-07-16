Во вторник в Эстонию чартерным рейсом прилетят 170 украинских рабочих

"Когда самолет приземлится, работодатели должны встретить своих работников, которые должны будут сразу же отправиться сдавать тесты на коронавирус", - рассказал член правления Сельскохозяйственной торговой палаты Вахур Тыниссоо, добавив, что после теста работники должны будут доставлены на место проживания, где они проведут две недели на карантине.

После истечения срока карантина, по словам Тыниссоо, необходимо будет сделать новый тест, и только после того, как станет известен результат теста, можно начать работу.

"Как можно скорее следует привезти украинских работников из Киева", - сказал Тыниссоо, добавив, что после приостановки регулярных рейсов многие, кто был готов уже приехать в Эстонию, теперь находятся в состоянии ожидания. Прибывающие специальным рейсом работники должны приступить к работе в начале августа.

Тыниссоо уточнил, что ситуация с украинскими работниками все время меняется. В четверг было более 200 желающих, но затем один работодатель отказался. В то же время Тыниссоо не исключил, что к следующей неделе самолет, рассчитанный на 215 пассажиров, будет заполнен полностью.