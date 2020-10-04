Во вторник состоится таллиннский виртуальный День предпринимательства

Главной темой Дня предпринимательства станет RE:start — призыв не бояться идти дальше и искать новые возможности в условиях изменившегося мира.

Как отметила консультант Таллиннского департамента предпринимательства Елена Коффаль, этот год оказался сложным для многих предпринимателей.

”Кризис — это отличное время для ”перезагрузки”. Мы пригласили на семинар представителей наиболее пострадавших от коронакризиса сфер, которые, однако, смогут показать на собственном примере, что период кризиса можно использовать и для развития”, — отметила Коффаль.

Семинар на русском языке пройдет 6 октября с 11.15 до 12.00 в онлайн-среде. Представители разных сфер расскажут о том, как адаптироваться к новой реальности в рабочей среде и реорганизовать производство и ответят на вопросы присутствующих.

Ресторатор Роман Защеринский, под руководством которого находятся три ресторана, даст обзор того, каким образом из положения выходит сфера общественного питания.

Исполнительный директор фирмы Bolt Алексей Колесников расскажет о ситуации на рынке таксоизвоза и быстрой доставки.

Директор Baltic Travel Group Владислав Корягин, развивающий туризм в трех странах Балтии, поделится своим видением, как и куда двигаться туризму дальше.

ИТ-предприниматель Антон Кекс представит онлайн-бизнес и расскажет о новых вызовах и препятствиях.

Специалист по маркетингу Noorus Hotels Дарья Боярова расскажет о том, как в это трудное время выживает гостиничный бизнес и СПА-индустрия, каким образом подстроиться под новые условия, чтобы удержаться на плаву.

Участие в семинаре бесплатное, однако требуется предварительная регистрация.

С другими мероприятиями Дня предпринимательства можно ознакомиться на сайте: https://ettevotluspaev.tallinn.ee/.

День предпринимательства, который проводится каждую осень, состоится уже в 17-й раз. Цель мероприятия — отметить местных предпринимателей и их бизнес, поощрить претворять в жизнь их смелые идеи. Таллиннский день предпринимательства организует Таллиннский департамент предпринимательства.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.