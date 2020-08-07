Во время весенней вспышки коронавируса люди не стали потреблять больше алкоголя

По словам исполнительного директора союза производителей и поставщиков алкогольной продукции Трийн Кутберг, во время чрезвычайного положения потребление алкоголя снизилось за счет закрытия ночных клубов и баров и запретов на проведение мероприятий.

”Потребление снизилось настолько, что по нашим данным, рост продаж в розничных сетях его не компенсировал. Кроме того, следует иметь в виду, что в условиях закрытых границ приграничная торговля перекочевала на внутренний рынок Эстонии. Это означает, что хотя объемы продаж в некоторых местах увеличились, само потребление не увеличилось, просто изменилось место, где люди покупали”, — пояснила она.

На объемы продаж крепкого алкоголя свое влияние оказала нехватка дезинфицирующих средства в начале чрезвычайного положения. ”Если смотреть отдельно на водку, то в марте рост составил около 110%. Крепкую водку (60–80%) использовали в качеств дезинфицирующего средства, что и привело к росту объемов крепкого алкоголя”.

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