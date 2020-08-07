Во время весенней вспышки коронавируса люди не стали потреблять больше алкоголя(1)
Во время первой вспышки коронавируса люди на удивление не стали потреблять больше алкоголя, пишет Maaleht.
Во время первой вспышки коронавируса люди на удивление не стали потреблять больше алкоголя, пишет Maaleht.
По словам исполнительного директора союза производителей и поставщиков алкогольной продукции Трийн Кутберг, во время чрезвычайного положения потребление алкоголя снизилось за счет закрытия ночных клубов и баров и запретов на проведение мероприятий.
”Потребление снизилось настолько, что по нашим данным, рост продаж в розничных сетях его не компенсировал. Кроме того, следует иметь в виду, что в условиях закрытых границ приграничная торговля перекочевала на внутренний рынок Эстонии. Это означает, что хотя объемы продаж в некоторых местах увеличились, само потребление не увеличилось, просто изменилось место, где люди покупали”, — пояснила она.
На объемы продаж крепкого алкоголя свое влияние оказала нехватка дезинфицирующих средства в начале чрезвычайного положения. ”Если смотреть отдельно на водку, то в марте рост составил около 110%. Крепкую водку (60–80%) использовали в качеств дезинфицирующего средства, что и привело к росту объемов крепкого алкоголя”.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Ставим содовую смесь в духовку: через минуту внутри как новая
Назван новый «виновник» смертельного ДТП при участии Ефремова
Почему коронавирус не "косил" кассиров так, как врачей
Когда в Кашкадан запустят воду и завершат реконструкцию