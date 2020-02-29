29.02.2020, 21:19

Во время конкурса Eesti Laul была показана запрещенная реклама торгового центра T1?

комментарий ERR
EST
Во время конкурса Eesti Laul была показана запрещенная реклама торгового центра T1?
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На государственном телевидении запрещена реклама. Однако многие зрители финала конкурса Eesti Laul посчитали, что во время комедийных скетчей между выступлениями была сделана реклама торговому центру T1. ERR так не считает.

В комедийных скетчах комики Тынис Нийниметс и братья Прийт и Мярт Пиус находятся внутри торгового центра T1. Зрители посчитали, что это была реклама торговому центру, который уже давно изо всех сил старается привлечь больше посетителей.

"Это новое просторное место, а также свежая локация, которую было хорошо использовать для клипов с подобное идеей", - объяснила изданию пресс-секретарь ERR Пилле-Май Хелемяэ.

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