Во время конкурса Eesti Laul была показана запрещенная реклама торгового центра T1?
На государственном телевидении запрещена реклама. Однако многие зрители финала конкурса Eesti Laul посчитали, что во время комедийных скетчей между выступлениями была сделана реклама торговому центру T1. ERR так не считает.
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