Во время конкурса Eesti Laul была показана запрещенная реклама торгового центра T1?

В комедийных скетчах комики Тынис Нийниметс и братья Прийт и Мярт Пиус находятся внутри торгового центра T1. Зрители посчитали, что это была реклама торговому центру, который уже давно изо всех сил старается привлечь больше посетителей.

"Это новое просторное место, а также свежая локация, которую было хорошо использовать для клипов с подобное идеей", - объяснила изданию пресс-секретарь ERR Пилле-Май Хелемяэ.

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