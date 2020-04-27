27.04.2020, 11:30

Во многих эстонских интернет-магазинах уже можно платить с помощью mTasku


EST
Selveri innovatsioon
Selveri innovatsioonFoto: Priit Simson

Во время чрезвычайного положения значительно выросло использование интернет-магазинов. Чтобы клиенты могли делать свои онлайн-покупки еще быстрее и удобнее, многие продавцы могут предложить им альтернативный способ оплаты – mTasku. Цифровым кошельком mTasku на сегодняшний день уже пользуется более 87 000 человек.

По словам директора подразделения бизнес-клиентов Telia Eesti Кристьяна Кукка, mTasku сделал оплату покупок в интернет-магазинах еще более простой и удобной. С марта в сотнях эстонских интернет-магазинов, использующих платежные решения Maksekeskus, можно оплачивать покупки с помощью мобильного кошелька mTasku и количество таких магазинов постоянно растет.

Основным преимуществом оплаты в интернет-магазине с помощью mTasku является то, что пользователю не нужно вводить данные кредитной карточки или входить в интернет-банк .

При выборе способа оплаты в интернет-магазине необходимо нажать на логотип mTasku, после чего на экране компьютера появится QR-код. После сканирования кода смартфоном запускается процесс оплаты, и пользователю остается только нажать кнопку ”Оплатить”, чтобы подтвердить платеж. В смартфоне все работает точно так же, но вместо сканирования QR-кода в телефоне автоматически откроется приложение mTasku.

Все платежи зашифрованы и безопасны. В кошелек mTasku можно добавить все свои банковские и кредитные карточки, что даст возможность быстро выбрать именно ту карточку, которой пользователь желает оплатить покупку.

”Мы рады предлагать возможность приема платежей mTasku сотням интернет-магазинов, которые используют платежи карточками”, — сказал Арт Лукас, исполнительный директор Maksekeskus.

По словам Лукаса, количество посещений интернет-магазинов с мобильных устройств увеличивается из года в год. Поэтому для удобства процесса покупки важно предлагать платежные решения, специально предназначенные для мобильных телефонов. ”Оплата покупок через телефон будет становится все популярнее; добавление mTasku к способам оплаты, предлагаемым Maksekeskus, привлечет еще больше пользователей и поможет в развитии этой тенденции”, — считает он.

Все клиенты Maksekeskus, которые активировали прием платежей с помощью карточек, могут предлагать платежи mTasku в своем интернет-магазине. С помощью mTasku можно платить уже в сотне эстонских магазинов, например, в таких популярных онлайн-магазинах, как Umami (www.umami.ee), интернет-магазин Baltika Group (www.andmorefashion.com), интернет-магазин Prike AS (www.pood.prike.ee) и многих других.

Уже некоторое время платежное решение mTasku для интернет-магазинов испытывает и использует Profidiagnostik, на сайте которого www.tehnoulevaatus.ee можно оплатить техосмотр транспортных средств. Оплату с помощью mTasku уже выбрали многие пользователи.

”mTasku — единственное платежное приложение, которое не требует дополнительной аутентификации на сайте банка, а все платежи можно сделать быстро и удобно. Являясь ведущим центром диагностики автомобилей в Эстонии, мы уважаем инновации и с удовольствием первыми пробуем новые решения”, — сказал руководитель OÜ Profidiagnostik Андрес Пеэрна.

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