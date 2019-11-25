Вниманию водителей: начинается реконструкция шоссе Выру - Ряпина

AS Nordecon и Департамент шоссейных дорог заключили договор на реконструкцию отрезка Винсо–Кирмси, находящегося на второстепенной дороге № 65 Выру-Ряпина между километровыми отметками 26,0 и 35,1 км. Стоимость работ составляет 3,86 млн евро, к цене добавляется налог с оборота.

«В Эстонии на дорогах с интенсивным движением удалось заменить покрытие уже везде, и пришло время для второстепенных дорог, где государство приступило к ремонту, поскольку очень важно, чтобы вырос уровень безопасности дорожного движения также и на таких дорогах. При реконструкции участка дороги Винсо–Кирмси протяженностью 9,1 км для участников дорожного движения к осени следующего года улучшатся как удобство передвижения, так и уровень безопасности дорожного движения», – сказал член правления Nordecon AS Андо Воогма. «Всех, для кого эта дорога является повседневной или кто приезжает сюда, например, только чтобы провести лето, мы просим учитывать, что в предстоящий период следует ожидать изменений в организации дорожного движения. Мы надеемся на понимающее отношение участников дорожного движения и просим следовать дорожным знакам».

Работы проводятся в Пылваском уезде в волости Ряпина на участке второстепенной дороги № 65 протяженностью 9,1 км. В результате реконструкции дороги получит беспылевое покрытие также отрезок прилегающего шоссе Аксте–Хяйтару длиной приблизительно 5,4 км между Аксте и Кийдярве в волости Пылва. Строительные работы должны завершиться к концу 2020 года.