Вниманию родителей: в законы о семейных пособиях и родительском отпуске внесены изменения!

Сейчас в Эстонии за год рождается в среднем 450 детей, появляющихся на свет через два с половиной — три года после предыдущего ребёнка, и это значит, что на старшего пособие может выплачиваться на базе минимальной зарплаты в случае, если родитель в течение отведённых на отпуск по уходу за ребёнком трёх лет не пошёл на работу или работал менее продолжительное время, чем требуется для начисления пособия на основе зарплаты. В результате принятия поправки к закону срок получения нового родительского пособия в тех же размерах продлевается до трёх лет.

Министр народонаселения прокомментировала необходимость в изменении закона, сказав, что цель поправок — обеспечить воспитывающим детей семьям материальный достаток, чувство уверенности в завтрашнем дне, а также повысить рождаемость.

”Воспроизводство населения Эстонии может быть обеспечено только в случае, если мы станем замечать и учитывать потребности семей с детьми, поддерживать и ценить родителей. Принятые сегодня поправки — очередной важный шаг навстречу дружелюбной к семьям Эстонии, поскольку они обеспечивают семьям, желающим рождения детей подряд, беззаботный отпуск по уходу за ребёнком,” — сказала Рийна Солман.

”В результате продления особо защищённого интервала между рождениями с двух лет и шести месяцев до трёх лет чувство уверенности обретают и те семьи, где мама в конце периода выплаты родительского пособия возвращается на работу, а следующий ребёнок рождается всё же в рамках трёх лет. В этом случае мама не успевает проработать достаточно долго, чтобы новое родительское пособие могло быть начислено в объёме зарплаты. Если же ребёнок родится по пршествии более трёх лет, родитель имеет к этому времени возможность поработать достаточно долго и право сохранить прежнее родительское пособие уже не является столь жизненно необходимым,” — добавила министр.

Поправка необходима для того, чтобы обеспечить семьям материальный достаток в случае рождения детей подряд, чтобы родители не откладывали желанного рождения ребёнка, и чтобы перевести положение закона на одну основу с продолжительностью отпуска по уходу за ребёнком, которая также составляет до трёх лет.