18.06.2020, 20:10

Вниманию родителей: в законы о семейных пособиях и родительском отпуске внесены изменения!

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Nimetunnistuste tFoto on illustratiivneseremoonia RaekojasFoto: Heiki Rebane

Сегодня Риийгикогу принял представленные министром народонаселения Рийной Солман поправки к Закону о семейных пособиях, в результате которых родительское пособие будет выплачиваться в прежнем объёме в случае, если дети рождаются с интервалом до трёх лет.

Сейчас в Эстонии за год рождается в среднем 450 детей, появляющихся на свет через два с половиной — три года после предыдущего ребёнка, и это значит, что на старшего пособие может выплачиваться на базе минимальной зарплаты в случае, если родитель в течение отведённых на отпуск по уходу за ребёнком трёх лет не пошёл на работу или работал менее продолжительное время, чем требуется для начисления пособия на основе зарплаты. В результате принятия поправки к закону срок получения нового родительского пособия в тех же размерах продлевается до трёх лет.

Министр народонаселения прокомментировала необходимость в изменении закона, сказав, что цель поправок — обеспечить воспитывающим детей семьям материальный достаток, чувство уверенности в завтрашнем дне, а также повысить рождаемость.

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”Воспроизводство населения Эстонии может быть обеспечено только в случае, если мы станем замечать и учитывать потребности семей с детьми, поддерживать и ценить родителей. Принятые сегодня поправки — очередной важный шаг навстречу дружелюбной к семьям Эстонии, поскольку они обеспечивают семьям, желающим рождения детей подряд, беззаботный отпуск по уходу за ребёнком,” — сказала Рийна Солман.

”В результате продления особо защищённого интервала между рождениями с двух лет и шести месяцев до трёх лет чувство уверенности обретают и те семьи, где мама в конце периода выплаты родительского пособия возвращается на работу, а следующий ребёнок рождается всё же в рамках трёх лет. В этом случае мама не успевает проработать достаточно долго, чтобы новое родительское пособие могло быть начислено в объёме зарплаты. Если же ребёнок родится по пршествии более трёх лет, родитель имеет к этому времени возможность поработать достаточно долго и право сохранить прежнее родительское пособие уже не является столь жизненно необходимым,” — добавила министр.

Поправка необходима для того, чтобы обеспечить семьям материальный достаток в случае рождения детей подряд, чтобы родители не откладывали желанного рождения ребёнка, и чтобы перевести положение закона на одну основу с продолжительностью отпуска по уходу за ребёнком, которая также составляет до трёх лет.

”Отпуск по уходу за ребёнком должен быть как можно беззаботнее. Как государство, мы не можем, с одной стороны, позволять сидеть с ребёнком дома, и с другой — полагать, что находящийся дома с ребёнком родитель в период отпуска получает доход, на основании которого мы могли бы начислить родительское пособие при рождении следующего ребёнка. Посему продление особой защиты родительского пособия до трёх лет является важной мерой, улучшающей уверенность семей в завтрашнем дне,” — сказала Солман.

Принятые сегодня Рийгикогу поправки к закону вступят в силу 1 июля. Они помогут смягчить и проблемы, стоящие перед уже находящимися в отпуске по уходу за ребёнком мамами. ”Всем, кто уже получает родительское пособие и интервал рождения их детей составляет от двух с половиной до трёх лет, родительское пособие на более выгодных основаниях будет перерасчитываться на дальнейший период начиная с 1 июля,” — уточнила министр.

Департамент социального страхования завершит перерасчёт самое позднее к концу ноября.

Поправки к закону заодно сократят и время ожидания выплаты алиментного пособия. До сих пор родитель, ждущий денег от неплательщика алиментов, мог получить алиментную помощь от государства лишь по истечении шести месяцев со дня начала делопроизводства. Благодаря поправкам период ожидания сократится на три месяца и воспитывающий ребёнка в одиночку родитель будет получать от государства алиментную помощь в размене до 100 евро вдвое быстрее прежнего. Выплаченное государством алиментное пособие будет впоследствии взыскано с алиментщика вкупе с невыплаченными алиментами.

Вдобавок министр народонаселения Солман напоминает, что начиная с 1 июля 2020 можно будет приостанавливать получение родительского пособия на календарные месяцы и продолжать его выплату всем получателям — как тем, кто только начинает его получать, так и тем, кто уже некоторое время получает родительское пособие. Выплату родительского пособия можно приостановить и продолжить, начиная с момента, когда ребёнку исполнится 70 дней — и до 3-летнего возраста. При приостановке и возобновлении выплаты условием является то, что родительское пособие нельзя назначать на срок меньше календарного месяца, за исключением начального и заключительного месяца получения родительского пособия. При продолжении его выплаты перерасчёта размера родительского пособия не производится. О своём желании приостановить выплату пособия следует в свободной форме заявить на портале самообслуживания департамента социального страхования, указав месяц, начиная с которого проситель хочет приостановить выплату ему родительского пособия.

С 1 июля изменится также и период отцовского отпуска. Вместо прежнего отпуска продолжительностью в 10 рабочих дней вводится 30-дневный календарный отцовский отпуск, за который отцу выплачивается дополнительное родительское пособие. Пособие за 30 дней получат все папы — как те, которые не работают по трудовому договору (например, члены правления, FIE и другие), так и безработные. Для получения нового отцовского отпуска и дополнительного родительского пособия для отца можно будет заявить о своём таком желании на портале самообслуживания Департамента социального страхования начиная с 1 июля.

Вдобавок к принятым сегодня изменениям ведомство министра народонаселения разрабатывает поправку, которая вычтет из расчётного периода родительского пособия потерявшим работу в период кризиса родителям вдобавок к времени нахождения на больничном ещё и время, когда родитель числился безработным. В результате нововведения вызванная кризисом COVID-19 безработица в будущем году не уменьшила бы размера родительского пособия родившим ребёнка матери и отцу. Также планируется обеспечить доступность услуги семейной консультации, с тем чтобы обеспечить профессиональную помощь в случае осложнения семейных отношений вследствии кризиса.

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