ВНИМАНИЕ! Великобритания будет требовать от приезжающих из Эстонии двухнедельной самоизоляции

Причиной такого решения стал высокий уровень заболеваемости коронавирусом в наших двух странах, пишет Forte.ee.
В Великобритании отмечают, что заболеваемость Covid-19 в Эстонии в расчете на 100 000 населения выросла за неделю на 25%, в Латвии этот показатель вырос за тот же период на 16%.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Вы успешно зарегистрированы
в качестве подписчика рассылки Delfi!
Чего категорически нельзя делать при обгоне дальнобойщика
Уткин заявил, что больше не будет болеть за Хабиба
Найденная в Ирландии капсула времени открыла пугающую правду
Робот, вариатор, механика или автомат? Какая коробка лучше