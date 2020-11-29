29.11.2020, 14:08

ВНИМАНИЕ! Великобритания будет требовать от приезжающих из Эстонии двухнедельной самоизоляции

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EST 12
ВНИМАНИЕ! Великобритания будет требовать от приезжающих из Эстонии двухнедельной самоизоляции
REUTERS

Теперь при поездках в Великобританию нужно учитывать, что по прибытию на Туманный Альбион из Эстонии и Латвии нужно будет находиться на двухнедельной изоляции.

Причиной такого решения стал высокий уровень заболеваемости коронавирусом в наших двух странах, пишет Forte.ee.

В Великобритании отмечают, что заболеваемость Covid-19 в Эстонии в расчете на 100 000 населения выросла за неделю на 25%, в Латвии этот показатель вырос за тот же период на 16%.

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  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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