17.07.2020, 09:51

Внимание! В субботу утром в работе интернет-банка SEB возможны сбои


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Внимание! В субботу утром в работе интернет-банка SEB возможны сбои
SEBFoto: Tiit Blaat

В субботу, 18 июля, из-за профилактических работ ИТ-систем возможны сбои в работе электронных каналов банка SEB.

С 4 до 8 часов утра могут возникнуть перебои в работе интернет-банка для частных и бизнес-клиентов, мобильного банка, а также других электронных каналов, передает RusERR сообщение банка.

Карточные платежи и банкоматы будут работать без перебоев (за исключением 3D Secure идентификации при покупках в интернете).

Банк приносит извинения за возможные неудобства.

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