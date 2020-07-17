Внимание! В субботу утром в работе интернет-банка SEB возможны сбои

С 4 до 8 часов утра могут возникнуть перебои в работе интернет-банка для частных и бизнес-клиентов, мобильного банка, а также других электронных каналов, передает RusERR сообщение банка.

Карточные платежи и банкоматы будут работать без перебоев (за исключением 3D Secure идентификации при покупках в интернете).

Банк приносит извинения за возможные неудобства.