13.10.2019, 15:01

Внимание! В октябре и ноябре по ночам могут наблюдаться перебои в работе Telia


rus.delfi.ee
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LogodFoto: Jaanus Lensment

В октябре и ноябре Telia проводит масштабные работы по развитию сети. В связи с этим по всей Эстонии по ночам могут наблюдаться краткосрочные перебои при использовании услуг мобильной связи Telia.

Работы будут производиться в период с 14 октября по 5 ноября в промежутке с 4 до 6 утра. В это время услуга может быть нарушена.

Какие регионы будут затронуты на следующей неделе, можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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