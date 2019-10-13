13.10.2019, 15:01
Внимание! В октябре и ноябре по ночам могут наблюдаться перебои в работе Telia
В октябре и ноябре Telia проводит масштабные работы по развитию сети. В связи с этим по всей Эстонии по ночам могут наблюдаться краткосрочные перебои при использовании услуг мобильной связи Telia.
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