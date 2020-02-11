Внимание! Уведомления об уплате земельного налога могут содержать неверные данные

При отправке уведомлений Налогово-таможенный департамент обнаружил, что в некоторых не учтена предоставляемая местным самоуправлением льгота, пишет rus.err.ee.

После запроса в Земельный департамент выяснилось, что причиной стало обновление адресов в Регистре народонаселения в системе X-tee и информационной системой земельного налога.

При обнаружении ошибки следует обратиться в местное самоуправление, чтобы оно исправило адрес и передало данные в Налогово-таможенный департамент. После этого департамент аннулирует уведомление и вышлет новое.