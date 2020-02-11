11.02.2020, 19:19

Внимание! Уведомления об уплате земельного налога могут содержать неверные данные

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Maksu- ja Tolliamet
Maksu- ja TolliametFoto: Ilmar Saabas

Налогово-таможенный департамент (НТД) начал выставлять уведомления об уплате земельного налога, но из-за сбоя в инфосистемах они могут быть ошибочными.

При отправке уведомлений Налогово-таможенный департамент обнаружил, что в некоторых не учтена предоставляемая местным самоуправлением льгота, пишет rus.err.ee.

После запроса в Земельный департамент выяснилось, что причиной стало обновление адресов в Регистре народонаселения в системе X-tee и информационной системой земельного налога.

При обнаружении ошибки следует обратиться в местное самоуправление, чтобы оно исправило адрес и передало данные в Налогово-таможенный департамент. После этого департамент аннулирует уведомление и вышлет новое.

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