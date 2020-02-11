Внимание! Уведомления об уплате земельного налога могут содержать неверные данные(2)
Налогово-таможенный департамент (НТД) начал выставлять уведомления об уплате земельного налога, но из-за сбоя в инфосистемах они могут быть ошибочными.
Налогово-таможенный департамент (НТД) начал выставлять уведомления об уплате земельного налога, но из-за сбоя в инфосистемах они могут быть ошибочными.
При отправке уведомлений Налогово-таможенный департамент обнаружил, что в некоторых не учтена предоставляемая местным самоуправлением льгота, пишет rus.err.ee.
После запроса в Земельный департамент выяснилось, что причиной стало обновление адресов в Регистре народонаселения в системе X-tee и информационной системой земельного налога.
При обнаружении ошибки следует обратиться в местное самоуправление, чтобы оно исправило адрес и передало данные в Налогово-таможенный департамент. После этого департамент аннулирует уведомление и вышлет новое.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
В Приморье 3-летняя малышка жила на ферме среди животных
К каким последствиям приведет бесснежная зима?
Не выбрасывайте лотки из-под яиц: они могут очень пригодиться
Дочь Пескова сделала откровенное заявление на всю Россию