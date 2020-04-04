Внимание! Swedbank просит соблюдать осторожность
Swedbank сообщает, что объявленное в стране чрезвычайное положение может подвергнуть клиентов банка риску стать жертвой мошенничества. Поэтому банк рекомендует быть внимательными и осторожными.
Swedbank сообщает, что объявленное в стране чрезвычайное положение может подвергнуть клиентов банка риску стать жертвой мошенничества. Поэтому банк рекомендует быть внимательными и осторожными.
”Люди по-прежнему должны заниматься банковскими операциями сами или обращаться за помощью к очень надёжным близким людям. Мы видели, как слишком легкомысленное знакомство оборачивалось для клиента попыткой активировать его новую банковскую карточку или заставить приостановить вклад, чтобы деньги стали доступны на счёте. Также были случаи, когда клиент, не чувствуя подвоха, приходил в банковскую контору чтобы оформить генеральную доверенность так называемым благотворителям или неожиданно объявившимся родственникам”, — сказал руководитель отдела управления рисками Swedbank Рауль Вахтра.
Со своей стороны, мы делаем всё возможное, чтобы уберечь наших клиентов от мошенничества, но, прежде всего, мы призываем самих людей быть очень внимательными. Мы напоминаем, что Вы не должны передавать свою банковскую карточку и PIN-коды незнакомым людям или предоставлять им доступ к Вашему интернет-банку. Кроме того, не делитесь личной информацией с незнакомыми людьми и не поддавайтесь на их уговоры воспользоваться всевозможными услугами. Если произошло что-то подозрительное, Вам следует связаться со своим домашним банком. Клиенты Swedbank могут позвонить в круглосуточную службу поддержки по номеру 6 310 310.
В дополнение к осторожности при выполнении банковских операций по обычным каналам (банкоматы, банковские конторы), необходимо соблюдать осторожность и при пользовании различными услугами в интернете, так как число интернет-мошенников также может увеличиться. ”После введения чрезвычайного положения резко активизировалась онлайн-торговля. Чтобы убедиться в надёжности интернет-магазина, продающего товары со скидкой, стоит провести предварительную работу. Во-первых, надо определить, имеете ли Вы дело с реальным продавцом, действительно ли он продаёт товар. На веб-сайте интернет-магазина должны быть указаны наиболее важные контактные данные продавца (предприятие, название коммерческого товарищества, код регистра, адрес электронной почты, контактный телефон). Если этих данных нет, то невозможно будет урегулировать и претензии, поэтому от приобретения товаров и услуг у такого продавца или поставщика лучше сразу отказаться. Бэкграунд местных интернет-магазинов можно изучить в Коммерческом регистре и на веб-сайте Департамента защиты прав потребителей”, — сказал Вахтра.
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