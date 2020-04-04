Внимание! Swedbank просит соблюдать осторожность

”Люди по-прежнему должны заниматься банковскими операциями сами или обращаться за помощью к очень надёжным близким людям. Мы видели, как слишком легкомысленное знакомство оборачивалось для клиента попыткой активировать его новую банковскую карточку или заставить приостановить вклад, чтобы деньги стали доступны на счёте. Также были случаи, когда клиент, не чувствуя подвоха, приходил в банковскую контору чтобы оформить генеральную доверенность так называемым благотворителям или неожиданно объявившимся родственникам”, — сказал руководитель отдела управления рисками Swedbank Рауль Вахтра.

Со своей стороны, мы делаем всё возможное, чтобы уберечь наших клиентов от мошенничества, но, прежде всего, мы призываем самих людей быть очень внимательными. Мы напоминаем, что Вы не должны передавать свою банковскую карточку и PIN-коды незнакомым людям или предоставлять им доступ к Вашему интернет-банку. Кроме того, не делитесь личной информацией с незнакомыми людьми и не поддавайтесь на их уговоры воспользоваться всевозможными услугами. Если произошло что-то подозрительное, Вам следует связаться со своим домашним банком. Клиенты Swedbank могут позвонить в круглосуточную службу поддержки по номеру 6 310 310.