Внимание! Смотрите, от каких фирм при заказе товара следует держаться подальше

В черный список департамент добавляет тех, кто не выполняет решения комиссии по потребительским спорам.

В случае претензий у клиента есть право обратиться к комиссии, которая рассматривает жалобу и решает, в какой степени продавец товара (или поставщик услуг) должен удовлетворить претензию потребителя. Если торговое предприятие не выполняет решение комиссии, то оно вносится в черный список.

По состоянию на сегодняшний день в черном списке 122 невыполненных решения. За последний месяц в него были добавлены: Osaühing Arlende, MR Liider OÜ, OÜ Leva Loppan, Laforte OÜ, AllForCars OÜ, OÜ Vikslin, D.R. sanitaartehnika OÜ, Tripity OÜ, Deutsche Autos OÜ, OÜ Polentera (Torudeabi24.ee OÜ) ja OÜ Brodal Holding.

С полным списком можно ознакомиться здесь.