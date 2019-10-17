Внимание! Смотрите, от каких фирм при заказе товара следует держаться подальше

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Департамент защиты потребителя и технического надзора сообщают, что за последний месяц их черный список пополнился новыми некорректными торговцами.
Департамент защиты потребителя и технического надзора сообщают, что за последний месяц их черный список пополнился новыми некорректными торговцами.
В черный список департамент добавляет тех, кто не выполняет решения комиссии по потребительским спорам.
В случае претензий у клиента есть право обратиться к комиссии, которая рассматривает жалобу и решает, в какой степени продавец товара (или поставщик услуг) должен удовлетворить претензию потребителя. Если торговое предприятие не выполняет решение комиссии, то оно вносится в черный список.
По состоянию на сегодняшний день в черном списке 122 невыполненных решения. За последний месяц в него были добавлены: Osaühing Arlende, MR Liider OÜ, OÜ Leva Loppan, Laforte OÜ, AllForCars OÜ, OÜ Vikslin, D.R. sanitaartehnika OÜ, Tripity OÜ, Deutsche Autos OÜ, OÜ Polentera (Torudeabi24.ee OÜ) ja OÜ Brodal Holding.
С полным списком можно ознакомиться здесь.
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