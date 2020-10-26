Внимание! Скоро истекает срок использования премиальных пунктов Swedbank

"Клиенты Swedbank могут использовать свои премиальный пункты до 31 октября 2020 года либо до истечения срока действия, если он наступает раньше этой даты”, — сообщил руководитель отдела по обслуживанию частных лиц Swedbank Тармо Улла.

Клиенты были проинформированы об изменениях в феврале этого года. Возможность накапливать пункты была упразднена в мае.

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