Внимание! Скоро истекает срок использования премиальных пунктов Swedbank

31 октября — последний срок использования премиальных пунктов Swedbank.
"Клиенты Swedbank могут использовать свои премиальный пункты до 31 октября 2020 года либо до истечения срока действия, если он наступает раньше этой даты”, — сообщил руководитель отдела по обслуживанию частных лиц Swedbank Тармо Улла.
Клиенты были проинформированы об изменениях в феврале этого года. Возможность накапливать пункты была упразднена в мае.
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