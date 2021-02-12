Внимание! Скоро истекает срок действия бонусных денег Maxima

Сеть магазинов Maxima напоминает своим клиентам, что до 31 марта следует использовать бонусные деньги за прошлый год, накопленные на карту клиента “Aitäh“.
По состоянию на начало февраля у клиентов не использовано более 800 000 евро бонусных денег. Всего в течение 2020 года было накоплено более 4 млн евро.
Остаток бонусного счета можно увидеть на чеке при совершении покупки, в э-среде самообслуживания на сайте Maxima и в мобильном приложении Maxima.
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