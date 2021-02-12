Внимание! Скоро истекает срок действия бонусных денег Maxima

По состоянию на начало февраля у клиентов не использовано более 800 000 евро бонусных денег. Всего в течение 2020 года было накоплено более 4 млн евро.

Остаток бонусного счета можно увидеть на чеке при совершении покупки, в э-среде самообслуживания на сайте Maxima и в мобильном приложении Maxima.

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