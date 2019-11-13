Внимание: при отоплении газом с нового года надо иметь счетчики удаленного считывания

Счетчики удаленного считывания необходимо установить на всех точках измерения, через которые потребляется газ объемом более 750 m3 в год или избыточное давление которого относительно атмосферного давления превышает 20 мбар. Это означает те частные и квартирные дома, которые используют газ в качестве источника отопления на основании заключенного договора с газовым сетевым предприятием. В квартирах потребляют газ с давлением до +20 мбар, поэтому измерительное оборудование в квартирах менять не нужно.

По словам Куно Пеэка — руководителя услуг предприятия Levikom, предлагающего устройства удаленного считывания, работающие в сети интернета вещей — сфера газового отопления догнала теперь сектор электричества, в котором удаленное считывание уже работает. «Потребители уже могут оценить предпочтения удаленного считывания — оно экономит время, освобождает от необходимости сообщать показания, нет нужды корректировать данные и в них нельзя ошибиться», - сказал Пеэк. «И тем клиентам, которые еще не успели установить счетчики удаленного считывания, мы успеем в срок — т.е. до конца года — предложить подходящие решения».

По словам руководителя сферы интернета вещей Levikom Ове Тюксаммеля, сеть интернета вещей Levikom и сотрудничество компании с разными производителями оборудования формирует хорошо работающие целостные решения. «Мы устанавливаем нейтральные в отношении сетей считыватели, способные считать данные из всех сетей. Для удаленного считывания Levikom ставит считыватели на счетчики, которые предоставляют данные в сети интернет вещей», - пояснил Тюксаммель.