Внимание: при отоплении газом с нового года надо иметь счетчики удаленного считывания

Пеэк подчеркивает, что помимо счетчиков удаленного считывания, в каждом жилом помещении, в котором находится газовое оборудование, соединенное с выводящей трубой, должен находится и датчик угарного газа. «Levikom предлагает и смарт-датчик угарного газа, который работает на той же технологии, что и удаленное считывание», - добавил Пеэк.
Сеть интернета вещей Levikom помимо Таллинна и окрестностей начиная от Вяэна-Йыесуу и Кейла до Йыеляхтме покрывает также: Тарту, Нарву, Пярну, Вильянди, Раквере, Йыхви, Валга, Выру, Хаапсалу, Курессааре, Кярдла, Пайде, Кунда, Палдиски, Пыльтсамаа, Йыгева, Рапла, Кохтла-Ярве и Эльва. «Мы постоянно занимаемся развитием сети, при необходимости учитывая и потребности конкретного клиента — в том числе расширяем и усиливаем зону покрытия сигнала», - добавил Тюксаммель.
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