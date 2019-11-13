13.11.2019, 21:13

Внимание: при отоплении газом с нового года надо иметь счетчики удаленного считывания

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RADIAATOR
Foto: Sven Arbet

До конца текущего года на все отопительное газовое оборудование в частных и квартирных домах, и предприятиях необходимо установить счетчики удаленного считывания, увеличивающие точность замеров. Окончательное внедрение удаленного считывания потребления газа должно произойти к 1 января 2021 года.

Счетчики удаленного считывания необходимо установить на всех точках измерения, через которые потребляется газ объемом более 750 m3 в год или избыточное давление которого относительно атмосферного давления превышает 20 мбар. Это означает те частные и квартирные дома, которые используют газ в качестве источника отопления на основании заключенного договора с газовым сетевым предприятием. В квартирах потребляют газ с давлением до +20 мбар, поэтому измерительное оборудование в квартирах менять не нужно.

По словам Куно Пеэка — руководителя услуг предприятия Levikom, предлагающего устройства удаленного считывания, работающие в сети интернета вещей — сфера газового отопления догнала теперь сектор электричества, в котором удаленное считывание уже работает. «Потребители уже могут оценить предпочтения удаленного считывания — оно экономит время, освобождает от необходимости сообщать показания, нет нужды корректировать данные и в них нельзя ошибиться», - сказал Пеэк. «И тем клиентам, которые еще не успели установить счетчики удаленного считывания, мы успеем в срок — т.е. до конца года — предложить подходящие решения».

По словам руководителя сферы интернета вещей Levikom Ове Тюксаммеля, сеть интернета вещей Levikom и сотрудничество компании с разными производителями оборудования формирует хорошо работающие целостные решения. «Мы устанавливаем нейтральные в отношении сетей считыватели, способные считать данные из всех сетей. Для удаленного считывания Levikom ставит считыватели на счетчики, которые предоставляют данные в сети интернет вещей», - пояснил Тюксаммель.

Пеэк подчеркивает, что помимо счетчиков удаленного считывания, в каждом жилом помещении, в котором находится газовое оборудование, соединенное с выводящей трубой, должен находится и датчик угарного газа. «Levikom предлагает и смарт-датчик угарного газа, который работает на той же технологии, что и удаленное считывание», - добавил Пеэк.
Сеть интернета вещей Levikom помимо Таллинна и окрестностей начиная от Вяэна-Йыесуу и Кейла до Йыеляхтме покрывает также: Тарту, Нарву, Пярну, Вильянди, Раквере, Йыхви, Валга, Выру, Хаапсалу, Курессааре, Кярдла, Пайде, Кунда, Палдиски, Пыльтсамаа, Йыгева, Рапла, Кохтла-Ярве и Эльва. «Мы постоянно занимаемся развитием сети, при необходимости учитывая и потребности конкретного клиента — в том числе расширяем и усиливаем зону покрытия сигнала», - добавил Тюксаммель.

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