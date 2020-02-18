Внимание! Полиция предупреждает о возможном о попытках мошенничества на порталах объявлений

В последнее время снова появились сообщения о попытках мошенничества на порталах объявлений о купле-продаже, в связи с чем веб-констебль Яна Фролова еще раз призывает жителей Эстонии к бдительности.
"Вчера министерство юстиции представило статистику преступлений за прошедший год. В 2019 году было зарегистрировано рекордное число кибер-преступлений — 965, из которых 768 — компьютерные мошенничества", — пишет Фролова в Facebook.
По данным министерства юстиции, одним из самых распространенных преступлений является захват чужого аккаунта, при чем в таким случаях большинство пострадавших — это молодые женщины. В случае инвестиционных мошенничеств жертвами становятся люди разного возраста и пола. По имеющимся данным, интернет-мошенники пытались "выудить" личные данные у 40 процентов населения. Подробнее с информацией можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
"В последнее время все чаще стали поступать жалобы от интернет-пользователей, что на популярном местном портале купли-продажи мошенники под видом покупателей пытаются выманить деньги у продавца, в том числе и с помощью угроз. Схема не новая: на ваше объявление откликнулся "покупатель", который пишет, что он не проживает в Эстонии и поэтому общается с вами на английском языке или при помощи переводчика. Как видно по скриншотам переписки, потенциальный "покупатель" интересуется, конечная ли эта цена товара и просит вас ответить ему на электронный адрес, а не на портале объявлений. Мошенник просит ваши данные PayPal или номер счета с IBAN. После чего присылает поддельные отчеты о переводе денежных средств. Но затем выясняется, что нужно также оплатить или курьерскую доставку, или оформление договора, или компенсировать разницу в цене, так как "покупатель" якобы случайно перечислил большую сумму. Затем под разными предлогами мошенники пытаются заставить продавца кроме продаваемого товара выслать им и деньги. С вызывающими подозрение продавцами следует отказаться от сделки и заблокировать их электронный адрес. Если вы хотите продать какую-то вещь в интернете, будьте внимательны и ни в коем случае не отправляйте товар, не убедившись, что деньги уже поступили на ваш счет либо продавец на самом деле заслуживает доверия — о многих продавцах на порталах есть отзывы. Но если вы все же стали жертвой мошенничества или получили вызывающее подозрение сообщение, сообщите это на сайт https://cyber.politsei.ee/ru, указав все свои контактные данные", — рекомендует представитель полиции.
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