22.01.2021, 07:25
Внимание! Подача налоговых деклараций начнется 15 февраля
В этом году подача налоговых деклараций продлится с 15 февраля по 30 апреля. Возврат переплаченного подоходного налога начнется 26 февраля и завершится 1 октября.
В этом году подача налоговых деклараций продлится с 15 февраля по 30 апреля. Возврат переплаченного подоходного налога начнется 26 февраля и завершится 1 октября.
Тем, кто подаст декларации на бумажном носителе, возвращать переплаченный налог начнут 19 марта, пишет RusERR.
С этого года физическое лицо может удержать до 5000 евро из дохода, полученного от вырубки леса или передачи прав рубки на принадлежащем ему участке.
В прошлом году было подано 747 000 деклараций. Сумма возврата составила 187 млн евро. Доплатить налог государству жителям Эстонии пришлось на сумму в 55 млн евро.
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