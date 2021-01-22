22.01.2021, 07:25

Внимание! Подача налоговых деклараций начнется 15 февраля


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Tuludeklaratsioon 2016
Foto: Andres Putting

В этом году подача налоговых деклараций продлится с 15 февраля по 30 апреля. Возврат переплаченного подоходного налога начнется 26 февраля и завершится 1 октября.

Тем, кто подаст декларации на бумажном носителе, возвращать переплаченный налог начнут 19 марта, пишет RusERR.

С этого года физическое лицо может удержать до 5000 евро из дохода, полученного от вырубки леса или передачи прав рубки на принадлежащем ему участке.

В прошлом году было подано 747 000 деклараций. Сумма возврата составила 187 млн евро. Доплатить налог государству жителям Эстонии пришлось на сумму в 55 млн евро.

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