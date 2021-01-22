Внимание! Подача налоговых деклараций начнется 15 февраля

Тем, кто подаст декларации на бумажном носителе, возвращать переплаченный налог начнут 19 марта, пишет RusERR.

С этого года физическое лицо может удержать до 5000 евро из дохода, полученного от вырубки леса или передачи прав рубки на принадлежащем ему участке.

В прошлом году было подано 747 000 деклараций. Сумма возврата составила 187 млн евро. Доплатить налог государству жителям Эстонии пришлось на сумму в 55 млн евро.