15.05.2019, 15:35

Внимание! От имени Omniva мошенники рассылают рекламу, обещая в подарок бесплатный телефон

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rus.delfi.ee
EST 25
Внимание! От имени Omniva мошенники рассылают рекламу, обещая в подарок бесплатный телефон
Foto: Omniva

Департамент государственной инфосистемы предупреждает о мошеннической рекламной кампании якобы от имени Omniva, которая обещает бесплатный iPhone за введение данных кредитной карты.

Реклама обещает бесплатный телефон за ответ на три вопроса. Страница запрашивает обратную связь об услугах Omniva, после чего обещает телефон в награду, если ввести свой адрес электронной почты и другие данные.

Департамент предупреждает, что данная кампания не имеет связи с Omniva, и таким образом мошенники хотят заполучить данные кредитных карт доверчивых интернет-пользователей.

"Не вводите на подобных страницах свои данные. Если посмотреть адрес сайта, то мы увидим, что он никак не связан с Omniva", — подчеркивает Департамент государственной инфосистемы.

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