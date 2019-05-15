Внимание! От имени Omniva мошенники рассылают рекламу, обещая в подарок бесплатный телефон

Реклама обещает бесплатный телефон за ответ на три вопроса. Страница запрашивает обратную связь об услугах Omniva, после чего обещает телефон в награду, если ввести свой адрес электронной почты и другие данные.

Департамент предупреждает, что данная кампания не имеет связи с Omniva, и таким образом мошенники хотят заполучить данные кредитных карт доверчивых интернет-пользователей.

"Не вводите на подобных страницах свои данные. Если посмотреть адрес сайта, то мы увидим, что он никак не связан с Omniva", — подчеркивает Департамент государственной инфосистемы.